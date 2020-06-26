عرض منزل تشي جيفارا في الأرجنتين للبيع

عرض رجل أعمال أرجنتيني منزل المناضل اليساري الأشهر، إرنستو تشي جيفارا، وسط مدينة روزاريو الأرجنتينية، للبيع، دون أن يذكر السعر المطلوب.

وكان فرانسيسكو فاروجيا، قد اشترى العقار الذي ولد فيه جيفارا، عام 2020، وهو شقة مساحتها 240 مترا مربعا وتقع في مبنى على الطراز الكلاسيكي الجديد وسط مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وكان رجل الأعمال يريد تحويل الشقة إلى مركز ثقافي، إلا أن خطته لم تتحقق. ولم يذكر رجل الأعمال الأرجنتيني السعر الذي يطلبه في هذا العقار، بحسب موقع "بي بي سي".

وعلى مر السنين، اجتذب منزل أيقونة اليسار عددا من الزوار البارزين، بينهم رئيس أوروغواي، السابق خوسيه بيبي موخيكا، وأبناء الزعيم الثوري الكوبي فيدل كاسترو.

ولكن ربما كان الزائر الأكثر شهرة، هو ألبرتو غرانادوس، الذي سافر مع تشي جيفارا عندما كان طبيبا شابا على دراجة نارية عبر أمريكا الجنوبية في الخمسينيات.