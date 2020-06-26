أمريكا تحكم على مواطن روسي كبدها خسائر بقيمة 20 مليون دولار بالسجن تسعة أعوام

حكمت محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية على المواطن الروسي أليكسي بوركوف، الذي اعترف بارتكاب جرائم سيبرانية، بالسجن تسع سنوات.

وقال القاضي، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة: "قضت المحكمة بأن عقوبتك ستكون 108 أشهر وذلك على البند الثاني من التهمة، وفي البند الخامس ستكون عقوبتك 60 شهرًا، حيث ستقضي الحكمان بالتوازي، أي أن عقوبتك النهائية هي 108 شهور".

وأشار إلى أن "الوقت الذي قضاه بوركوف في إسرائيل بالفعل، هو حوالي 4.5 عام، بالإضافة إلى الوقت الذي قضاه في الحجز في الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، سيتم احتسابهما.

هذا واعترف بوركوف بارتكاب جريمتين من أصل خمس، اعترف بالاحتيال من خلال الوصول إلى الأجهزة (وعقوبتها حتى 10 سنوات سجن)، وكذلك التآمر لأجل الاحتيال وسرقة المعلومات الشخصية واختراق أنظمة الكمبيوتر وغسل الأموال (وتصل العقوبة في هذه الجرائم حتى 5 سنوات في السجن).

وأكدت وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق، أن أعمال المواطن الروسي أليكسي بوركوف المتهم بشن عمليات قرصنة إلكترونية بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي، وقد يقضي في السجن 80 عاماً.

يذكر أن المواطن الروسي أليكسي بوركوف اعتقل في إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2015 بمطار تل أبيب بطلب من الولايات المتحدة، وتتهمه واشنطن بقضايا تتعلق بالقرصنة الإلكترونية وجرائم سيبرانية.