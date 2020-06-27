بعد ساعات من تصريحات قائد الحرس الثوري.. إيران تزيح الستار عن 4 مفاجآت

أزاح الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، الستار عن المدرعة البرمائية "مكران" وطائرة دون طيار "معراج" ومنظومة رادار "باحث1" ورشاش "ثعبان".

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، قام بإزاحة الستار عن 4 منجزات جديدة تم تصميمها وتصنيعها من قبل مؤسسة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية".

وأكد اللواء حسين سلامي، أن "الحرس الثوري سيكشف قريبا عن منظومات مذهلة"، مضيفا أن "النقطة المهمة استخدام معدات متفوقة تعد القوات البرية لحرب نظيفة حيث تم العمل على الناحية التدميرية وزيادة الدقة وصغر الحجم والتقنية الآلية وسنشهد دخول أنظمة مفاجئة في المستقبل القريب".

— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 27, 2020

يشار إلى أنه بحسب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، سيكون مسموحا لإيران بدءا من أكتوبر المقبل بيع وشراء الأسلحة التقليدية، وبناء على هذا القرار لم يكن الحظر مفروضا على إيران في شراء وبيع الأسلحة، بل مشروطا أيضا بالحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي.