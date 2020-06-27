"جورج فلويد الهند".. وفاة أب وابنه في قبضة الشرطة تثير موجة غضب واسعة... صور

تصاعدت، اليوم السبت، موجة غضب بالهند إزاء موت أب وابنه كانا محتجزين لدى الشرطة، في واقعة شبهها الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي بوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد وهو في قبضة الشرطة بالولايات المتحدة.

وتعرض جيه جاياراج (59 عاما) وابنه بينيكس إيمانويل (31 عاما) لضرب وحشي بالسياط، أحدث نزيفا داخليا أفضى إلى الوفاة حسبما ورد في رسالة كتبتها جيه سيلفاراني أرملة جاياراج إلى مسؤولين حكوميين واستندت فيها لأقوال شهود عيان بحسب "رويترز".

Protests all over Tamil Nadu demanding justice for Jayaraj and Fenix Emmanuel. Activists demanded the police and jail officers involved be charged with murder, immediate delivery of compensation for the family and detailed investigation into the conduct of doctors. pic.twitter.com/pyQha4Ygni — Working Class India (@WorkingClassIn1) June 26, 2020

وتسعى الرسالة التي اطلعت عليها وكالة رويترز إلى اتخاذ إجراء مع أفراد الشرطة المشاركين في الواقعة.

وفي تقرير معلومات أولي اطلعت عليه رويترز، قالت شرطة بلدة ساتانكولام في ولاية تاميل نادو الجنوبية إنه جرى اعتقال الأب وابنه يوم الجمعة 19 يونيو تموز لخرقهما قواعد العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

#JusticeforJayarajAndFenix

We lost two innocent people in India by police.. you people give voice only for Americans? Only for George Floyd? India has many George floyds dieing daily😥😥😥#JusticeforJayarajAndFenix pic.twitter.com/JGPgCcYPbJ — #JusticeForJayarajAndFenix (@Thala_uyirda) June 27, 2020

وقال رئيس وزراء الولاية إيدابادي بالانيسوامي والذي يشرف على عمل الشرطة بها في بيان يوم الأربعاء إن بينيكس توفي يوم الاثنين الماضي بعد أن كان يشتكي من ضيق في التنفس، وتوفي جاياراج يوم الثلاثاء. وأضاف أنه جرى إيقاف شرطيين عن العمل.

وأضاف "سنتخذ إجراء إزاء هذا الحادث وفقا للقانون".

وانهالت مئات الآلاف من التغريدات مستخدمة وسم "العدالة" لجاياراج وبينيكس، والذي كان من أبرز الموضوعات على تويتر في الهند أمس الجمعة ومن بين أبرز 30 تغريدة على مستوى العالم، حيث أدان مشاهير وسياسيون الواقعة، وشبه بعضهم ما حدث للرجلين بما حدث للأمريكي جورج فلويد في 25 مايو أيار وهو في قبضة الشرطة الأمريكية.

This is so Heartbreaking that no one is Taking Stand to give him Justice. Neither media nor India Judiciary. And people are now loosing Trust on them. We all are with you Sir seeking Justice and hope God will do Fair with Us #CBIForSushantSinghRajput#SushantInOurHeartsForever pic.twitter.com/u8L4mtpzj9 — JusticeForSSR! (@10SouraDip) June 27, 2020

وكتب جينيش ميفاني، وهو محام من ولاية جوجارات الغربية، على تويتر "أمثال جورج فلويد في الهند كثيرون جدا".

وسأل ما يقرب من 750 ألف متابع لتغريداته على تويتر "فهل سيخرج أبناء الهند بالآلاف في مسيرات بالشوارع مثلما حدث في أمريكا؟"

ويشير أحدث تقرير سنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند عن عام 2017-2018 إلى الإبلاغ عن نحو 15 حالة عنف وتعذيب أثناء الاحتجاز يوميا في المتوسط، في حين يموت تسعة وهم في الحجز القضائي أو لدى الشرطة كل 24 ساعة.