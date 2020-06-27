الولايات المتحدة... متظاهرون يقتحمون مراكز الشرطة ويضرمون النار

اقتحم متظاهرون، عشية اليوم السبت، مراكز الشرطة في مدينتي سياتل وبورتلاند الأمريكيتين.

ووفقا لوكالة "فوكس نيوز" الأمريكية، تمكنت الشرطة من صد متظاهرين قاموا بكسر النوافذ في محاولة لاقتحام المركز غرب مدينة سياتل.

— Preston Phillips (@PrestonTVNews) June 27, 2020

وبحسب الوكالة، في بورتلاند قام متظاهرون باضرام النار في أحد مراكز الشرطة، كما أثاروا عدة اشتباكات مع الشرطة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه فوض الحكومة الفيدرالية لاعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ملكية اتحادية أخرى في الولايات المتحدة وتوقيع عقوبة السجن 10 سنوات، وفقا لقانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى.

وشهدت العاصمة واشنطن القبض على عدد من المتظاهرين حاولوا سحب تمثال برونزي للرئيس السابق أندرو جاكسون.

ويقوم المتظاهرون بإزالة التماثيل والأعلام والرموز الكونفدرالية أو العنصرية والشخصيات التاريخية في جميع أنحاء أمريكا وسط احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض