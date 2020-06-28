مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرين، اليوم الأحد، في إطلاق نار في مركز توزيع بضائع بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقًا لأليسون هندريكسون، مدير العلاقات الإعلامية في شركة Dignity Health، التي تدير المستشفيات الحكومية في الولاية، استقبل مستشفى للشركة، ما مجموعه ستة مرضى من مركز توزيع "وول مارت".

وقالت هندريكسون إن اثنين قتلى وأربعة في حالة جيدة.، لكنها لم تستطع تقديم معلومات عن طبيعة الإصابات أو أعمار الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى.

وقالت إيفيت بوردين، المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة تيهاما بالولاية، لشبكة CNN الأمريكية عبر الهاتف، إنهم تلقوا عدة مكالمات من مركز التوزيع للابلاغ عن إطلاق نار نشط.

من جانبه، قال متحدث باسم "وول مارت" لشبكة CNN إنهم على علم بالوضع: "نحن على دراية بالوضع ونعمل مع سلطات تطبيق القانون للتحقيق. ليس لدينا أي معلومات إضافية نشاركها في الوقت الحالي".

وأضافت المتحدثة باسم شرطة مكتب المقاطعة إن موقع إطلاق النارما يزال نشطًا للغاية وتعمل قوات إنفاذ القانون على تطهير المبنى، لافتة إلى أن المبنى كبير للغاية.

وقالت إن ضباط إنفاذ القانون أكملوا بالفعل عملية مسح أولية للمبنى بحثا عن مطلق النار والضحايا المحتملين.