فرقة موسيقية تحذر ترامب من استخدام أغانيهم في حملته الانتخابية

حذر فريق موسيقى الروك البريطاني "ذا رولينج ستونز" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاستمرار في استخدام موسيقى أغانيهم في حملته الانتخابية، مشيرا إلى أنه قد يواجه إجراءات قانونية.

وقال بيان من الفريق القانوني للفرقة إنهم يعملون مع منظمة معنية بحماية حقوق الأداء، لوقف الاستخدام غير المصرح به لموسيقاهم و أغانيهم.

​وكان الرئيس ترامب قد استخدم، أغنية للفرقة تقول "لا يمكنك دائمًا الحصول على ما تريد" في مسيرة انتخابية الأسبوع الماضي في تولسا، بولاية أوكلاهوما.

وتم استخدام الأغنية نفسها من قبل حملة ترامب خلال الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ونشرت الفرقة في 2016 تغريدة، على "تويتر" قالت فيها، "رولينج ستونز لا يؤيدون دونالد ترامب".