مقتل 23 مدنيا على الأقل في انفجار داخل سوق جنوبي أفغانستان

هز انفجار ضخم، اليوم الاثنين، أحد أسواق الماشية، جنوبي أفغانستان، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤولين القول إنه سقط ما لا يقل عن 23 قتيلا، إثر الانفجار الذي وقع في محافظة هلمند.

Breaking – Helmand governor’s office confirms that 23 civilians were killed in rocket attacks and a car bomb blast during a festival at a market in Sangin district, Helmand province, at around 9 am this morning. pic.twitter.com/MuXGACvkXN — TOLOnews (@TOLOnews) June 29, 2020

ومن جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم حاكم إقليم هلمند إن بضعة صواريخ أطلقها مقاتلو حركة "طالبان" سقطت قرب سوق الماشية، مما أسفر عن مقتل 23 مدنيا منهم أطفال.

وألقى مسؤولون من طالبان باللوم على مسؤولي الحكومة في قتل المدنيين.