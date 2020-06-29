اعتماد لقاح صيني مضاد لفيروس "كورونا" للاستخدام العسكري

أفادت شركة "كانسينو بايولوجيكس"، اليوم الاثنين، أنه تم اعتماد لقاح مضاد لفيروس "كورونا" الذي يسبب مرض "كوفيد – 19"، حيث تم تطويره من قبل خبراء صينيين للاستخدام العسكري في البلاد.

بكين - سبوتنيك. وأعلنت الشركة في بيان: "تبين من نتائج الاختبارات السريرية (الاكلينيكية) العامة أن اللقاح "أي.دي5 إن.كو.في" لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها الفيروس "سارس – كو.في – 2".

وأكدت الشركة أيضا أن استخدام لقاح "أي.دي5 إن.كو.في" يقتصر في الوقت الحاضر على المجال العسكري فقط. أما بالنسبة للاستخدام على نطاق أوسع، فإنه سيكون من الضروري الحصول على تصريح مستقل من الإدارة المختصة في المجلس العسكري المركزي الصيني.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاح المضاد للفيروس التاجي "كوفيد – 19"، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل كل من شركة "كانسينو بايولوجيكس"، ومعهد بكين للتكنولوجيات البيولوجية وأكاديمية العلوم الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الصينية، حصل في 25 حزيران/ يونيو، على إذن خاص لمدة عام واحد من إدارة الصحة وعلم الصحة التابعين للمجلس العسكري المركزي الصيني.

يذكر أنه وفقا للتقارير الواردة، هناك في الصين 6 أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي تخضع حاليا لتجارب سريرية.