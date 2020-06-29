أول تعليق من الإنتربول على طلب إيران اعتقال ترامب

رد "الإنتربول"، اليوم الاثنين، على طلب إيران المتعلق بأمر اعتقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

باريس- سبوتنيك وأعلن مقر الشرطة الدولية أن القواعد الداخلية للمنظمة لا تسمح لها بدراسة طلب السلطات القضائية الإيرانية للبحث عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمشتبهين الآخرين المتورطين في مقتل قائد حرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال ممثل المقر، لوكالة " سبوتنيك "، "وفقا للمادة الثالثة من دستور الشرطة الدولية، تمنع المنظمة منعا باتا من التدخل في أي أعمال ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي، لذلك عندما سترسل مثل هذه الطلبات إلى الأمانة العامة، وفقا لأحكام دستورنا وقواعدنا الداخلية، الإنتربول لن ينظر في طلبات من هذا النوع".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.