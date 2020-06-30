الحكم على رئيس بوابة إعلامية في إيران بالإعدام لتعاونه مع مخابرات أجنبية

قال المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، جوليمخوسين إسماعيل، بأن السلطات الإيرانية حكمت بالإعدام على رئيس بوابة إخبارية تلقى مساعدات من مخابرات أجنبية.

وبحسب ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن الحكم ليس نهائيا، ويمكن للمتهم استئنافه.

هذا وكان فيلق الحرس الثوري قد أعلن في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن اعتقال روح الله زام، رئيس بوابة "عمد نيوز"، وبحسب المصادر فإن البوابة قامت بتغطية إعلامية لاحتجاجات ديسبمر- يناير (2017 - 2018) التي انتشرت في جميع أنحاء إيران.

وقد تم اعتقال، زام، بحسب ما أشارت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية، بتهمة "أنشطة مناهضة للثورة"، كما وأفيد بأن أعماله كانت موجهة من قبل الاستخبارات الفرنسية كما وحصل على دعم من أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

هذا وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" على أن زانم عاش في المنفى بباريس، ومع ذلك لم يتم تحديد كيف تم اعتقاله وأين.