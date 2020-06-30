اندلاع احتجاجات وأعمال عنف في إثيوبيا... والسلطات تقطع الاتصالات والإنترنت

اندلعت في إثيوبيا احتجاجات وأحداث عنف على خلفية مقتل المغني الشاب وكاتب الأغاني الشهير هاشالو هونديسا، إثر إطلاق النار عليه مساء أمس الاثنين.

وشهدت العديد من المدن تظاهرات وأعمال شغب وعنف أفضت إلى وقوع عدة إصابات، كما قامت السلطات الاثيوبية بقطع خدمات شبكات الانترنت والاتصالات، بحسب وكالة "رويترز".

وتسبب مقتل صاحب الـ34 عاما في صدمة داخل أوساط الأورومو؛ التي ينحدر منها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي نعى المغني الشاب ووصفه بأنه كان بمثابة "الملهم للشباب" مطالبا شعبه بضبط النفس.

واشتهر هونديسا بغنائه الثوري الذي كان يعبر عن أحلام ومشاعر شعب الأورومو من خلال الكلمات الثورية لتحدي القمع.

وقال مفوض شرطة أديس أبابا إنه تم اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.

ولا تزال الشرطة الإثيوبية تتعامل مع حشود المتظاهرين مستعينة بالغاز المسيل للدموع.