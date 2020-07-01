إعصار ضخم يضرب البرازيل يقتلع الأشجار وأسقف المباني... فيديو

ضربت رياح تصل سرعتها إلى 120 كم في الساعة جميع مناطق الولاية جنوبي البرازيل، وأحدثت دمارًا في أنحاء الولاية، وقصفت الشوارع بالحطام عالي السرعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "dieselgasoil".
Curitiba agora. pic.twitter.com/EutjWZiP9S— MarceloAveiro (@MarceloAveiro) June 30, 2020
واقتلعت العاصفة الهوجاء الأشجار، ومزقت الأسطح عن المباني من شدة قوتها، مما اضطر السكان المحليين إلى الهرب من الولاية أو الاختباء ضمن الملاجئ.
Concessionaria Scania em Rio do Sul/SC agora a tarde pic.twitter.com/quNnWAViML— Fernando Trindade (@lfltrindade) June 30, 2020
وذكرت الصحف البرازيلية أن العاصفة تسببت بقطع التيار الكهربائي عن نحو 193 ألف مواطنا، في حين تركت عشرات الأحياء دون تمديدات المياه.
Chapecó hoje 👇 pic.twitter.com/dEYPqGaVVB— Br_Aussie 🇧🇷🇦🇺 (@LuizBR_Aussie) June 30, 2020
ووفقًا للصحف، فقد سقط نحو 8.2 ملم من الأمطار في غضون ساعة ونصف، حيث انخفضت درجة الحرارة بحسب التقارير تسع درجات دفعة واحدة خلال 45 دقيقة.
Ciclone hoje em Santa Catarina.— Geisiele Scio 🇧🇷🆘 (@GeisieleScio) June 30, 2020
A previsão para amanhã é de ventos mais fortes segundo a Defesa civil!
Deus nos proteja!🙌 pic.twitter.com/eKkuRqqCwH
وأشارت الصحف إلى أن أكثر من 500 تقرير وصل السلطات البرازيلية عن سقوط الأشجار والحطام حيث تم غمر مساحات شاسعة من الولاية مما أدى إلى توقف الحياة بشكل تام.
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