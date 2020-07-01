"لن تسمح لهم بالتغلغل"... قائد عسكري إيراني يؤكد الجهوزية القتالية للقو ات المسلحة

قال العميد نوذر نعمتي مساعد قائد القوة البرية في الجيش الإيراني إن القوات المسلحة احبطت جميع المؤامرات ضد البلاد، وأنها في ذروة جهوزيتها القتالية.

وأوضح نعمتي، في تصريح له خلال تفقده مقر "اللواء الشهيد بجوهنده" في نهبندان (شرقي ايران): "القوات المسلحة الإيرانية أحبطت جميع مؤامرات الأعداء بفضل تمسكها بالتعاضد والتعاون بين مختلف صنوفها".

ولفت إلى أن "الأولوية الأهم في القوة البرية التابعة للجيش تتمثل بالحفاظ والارتقاء بالجهوزية والقدرات الدفاعية وتقديم التدريبات الدقيقة لكوادرها"، بحسب وكالة الأنباء "فارس" الإيرانية.

وشدد على "بذل القادة في الجيش قصارى جهدهم في مجال الاستعداد والتدريب للحفاظ على مستوى الذروة في الجهوزية القتالية".

وأشار القائد العسكري إلى أن "الأعداء يتربصون للعثور على نقاط ضعف في القوات المسلحة، ولكن عليهم أن يفهموا أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بالذروة في الجهوزية القتالية وتحبط مخططات الأعداء المشؤومة بفضل تكاتفها ولن تسمح لهم بالتغلغل".