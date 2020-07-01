علماء يبعثون رسالة طمأنة... فيروس إنفلونزا الخنازير الجديد "لا يصيب البشر"

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، لمجلس الشيوخ، أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يراقبون عن كثب سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في الصين.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" قال فاوتشي الذي يشغل منصب المستشار الصحي للبيت الأبيت، أمام لجنة الصحة الثلاثاء، إن الفيروس يحمل نفس خصائص وباء "إتش 1 إن 1" وجائحة عام 1918.

وأضاف أن الفيروس الذي يطلق عليه العلماء "G4 EA H1N1"، لم يثبت بعد أنه يصيب البشر، ولكنه يظهر قدرات على إعادة تنظيم الجينات، وبمعنى آخر، فعندما يظهر فيروس جديد والذي يتحول إلى وباء، فإن ذلك يكون بسبب الطفرات أو إعادة التنظيم أو تبادل الجينات.

إنفلونزا "إتش 1 إن 1" عام 2009 والإنفلونزا الإسبانية قبل مائة عام، من الجائحات الفيروسية المروعة التي يمكنها الانتشار في جميع أنحاء العالم.

ظهر أنفلونزا "إتش 1 إن 1" في المكسيك في أبريل/ نيسان 2009، وأصابت 60.8 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها وما لا يقل عن 700 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قُدر عدد الوفيات من الفيروس في جميع أنحاء العالم بحوالي 151 ألف إلى 575 ألف شخص. يُنظر إليها الآن على أنها واحد من مجموعة متنوعة من فيروسات الإنفلونزا الموسمية.

وتشير التقديرات إلى أن إنفلونزا عام 1918، التي كثيراً ما قارنها فاوتشي بـ"كوفيد 19"، قتلت بين 30 مليونًا و50 مليون شخص.

يقول العلماء إن السلالة الجديدة التي تنتشر في مزارع الخنازير في الصين تم التوصل إلى أنها "تحتوي على جميع السمات المميزة لفيروس وبائي محتمل".