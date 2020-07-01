أمريكا تشتري كل المعروض العالمي لعقار يعالج مصابي كورونا

وبحسب ما نشرته هيئة "بي بي سي" البريطانية، اشترى الأمريكيون كل المعروض المتاح للبيع لشهر يوليو/تموز، ونحو 90 % من كمية العقار المتاح للبيع لشهري أغسطس/أب وسبتمبر/أيلول.

ويجري إنتاج العقار الذي تم تطويره في الأساس لعلاج وباء الإيبولا، عن طريق شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "غلايد ساينس" ويطرح للبيع بسعر 2340 دولارا.

وبهذا الإجراء، لن يكون العقار متاحا لعلاج مرضى كورونا في المملكة المتحدة وأوروبا حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشارت تقارير إلى توفر عقار آخر يقلل من شدة وطول الأعراض للمصابين بكورونا، هو مستخلص الستيرويد الشائع ويسمى "ديكساميثازون"، وهو رخيص الثمن ومتوفر على نطاق واسع.