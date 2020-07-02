"لم تجرؤ عليها مرة أخرى"... قائد في الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "جريمة القرن"

قال قائد في سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني إن بلاده باتت جاهزة للرد على أي مغامرة تقوم بها أمريكا ضدهم.

وأوضح العميد عباس غلامشاهي، قائد المنطقة الأولى للقوة البحرية للحرس الثوري: "أي إجراء من قبل العدو سنرد عليه بأكبر الحركات سحقا وبشكل آني، وسيكون ردنا ملجما"، بحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وتابع: "لا شك لو كانت أمريكا لديها مطامع نحو إيران وحدودها، فستتلقى ردا أقوى من قبل قواتنا المسلحة".

وجاءت تصريحات غلامشاهي على هامش مشاركته في مراسم نثر الورد في محل سقوط ركاب الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطها الجيش الأمريكي عام 1988.

وقال القائد العسكري إن "أمريكا المجرمة ارتكبت في عام 1988 أكثر حركاتها المعادية للإنسانية، مسجلة جريمة القرن بإسقاطها طائرة نقل ركاب، ففي مثل هذا اليوم استشهد جميع الركاب، واصطبغت مياه الخليج الفارسي بدمائهم القانية".

وتابع: "أمريكا منحت قائد البارجة التي أسقطت الطائرة وساما فخريا على ذلك العمل المعادي للإنسانية، ولكنها اليوم ليس فقط لا تجرأ على هكذا فعل".

وشدد على أن إيران، اليوم، تتبوأ "ذروة قمة الفخر والعظمة، وإذا صدرت أدنى مغامرة من الاستكبار وخاصة أمريكا ضد إيران، فإنها ستتلقى ردا ملجما".