وكالة: عملية "حارس البحر" مستمرة رغم انسحاب فرنسا

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي "ناتو" إن عملية "حارس البحر" التدريبية المشتركة تواصل جميع أنشطتها رغم القرار الفرنسي بتعليق مساهمتها في العملية البحرية.

وأشار المسؤول في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" التركية إلى أن "المشاركة في مهمات وعمليات حلف الناتو هو قرار سيادي، وأن العملية البحرية متواصلة رغم انسحاب فرنسا منها".

وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "العملية البحرية تنفذ تدريباتها الأساسية الثلاثة في الوعي بالمواقف البحرية وردع ومقاومة الإرهاب وتعزيز القدرات".

وعملية "حارس البحر"، هي مهمة أمنية بحرية لحلف الناتو في البحر المتوسط، تم تمديدها في 2016 للحفاظ على "الوعي بالمواقف البحرية وردع ومقاومة الإرهاب وتعزيز القدرات".

ولفت المسؤول حول اتهامات تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية في شرق المتوسط، أن "مسؤولين عسكريين في الناتو أعدوا تقريرا بهذا الصدد، وأنه سيتم التعامل مع التقرير السري بين الحلفاء".

وعلقت السلطات الفرنسية، الأربعاء، مشاركتها في عملية "حارس البحر" التابعة لحلف الشمال الأطلسي، شرقي البحر المتوسط، إثر نتائج التحقيق في الحادث بين سفن حربية فرنسية وتركية بحسب وسائل إعلام فرنسية.