علي ربيعي لـ"سبوتنيك": نحث أمريكا على إظهار مسؤولية أكبر تجاه مواطنيها

حث علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة على إظهار مسؤولية أكبر تجاه مواطنيها، "بدلا من أخذ ملايين الدولارات منهم عبر الضرائب لهدرها في زعزعة استقرار أماكن كثيرة في العالم".

طهران– سبوتنيك. وذكر علي ربيعي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لدى الولايات المتحدة تاريخ طويل من التمييز العنصري ضد السود منذ نشأتها، وتتوفر إحصاءات مؤسفة عن الظلم ضد السود في العالم".

وتابع: "يجب أن يدرك النظام الأمريكي أن الشعارات الجوفاء في الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم لن تمنع العالم من مشاهدة العنف الذي ترتكبه الشرطة الأمريكية بحق المتظاهرين السلميين".

وأضاف ربيعي: "نحن إلى جانب جميع شعوب العالم، نحث الولايات المتحدة على إظهار مسؤولية أكبر تجاه مواطنيها، بدلا من أخذ ملايين الدولارات من الضرائب منهم لهدرها في زعزعة استقرار أمكان كثيرة من دول العالم، وصرف هذه الأموال على الملايين من الأمريكيين الذين يعانون من الفقر وضعف العدالة الاجتماعية".

وشدد ربيعي على أنه يجب على النظام الأمريكي أن يقبل المسؤولية عن كل ما يفعله داخل وخارج الولايات المتحدة ضد أمن وحرية الأمم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد وجهت، بداية الشهر الماضي، نداء إلى جميع الدول، داعيا إياها إلى سماع صرخات الشعب الأمريكي ضد الظلم والتمييز العنصري.

وأضافت الخارجية الإيرانية: "نحن كدولة مستقلة تسعى إلى تحقيق العدالة، لا يمكننا تجاهل أصوات المظلومين ونشهد انتهاك حقوق المضطهدين في أمريكا لسنوات عديدة".