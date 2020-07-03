ظريف ينتقد تقديم الدول الأوروبية الثلاث مسودة قرار "ضد إيران" إلى مجلس مديري الوكالة الذرية

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية الثلاث ( ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) لتقديمها مسودة قرار لمجلس حكام الوكالة الذرية ضد إيران.

طهران - سبوتنيك. وأفادت الخارجية الإيرانية عن رسالة بعثها ظريف إلى مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، انتقد فيها تقديم الدول الأوروبية الثلاث( ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) مسودة قرار لمجلس حكام الوكالة الذرية ضد إيران.

وقال ظريف في الرسالة : "أي تدخلات من قبل الآخرين بشأن تعاون إيران مع الوكالة الذرية تتعارض مع الاتفاق النووي وقد تؤثر سلبا على هذا التعاون".

وأضاف الوزير: "طهران ستتخذ خطوات ضرورية وملائمة تجاه أي أطماع وسلوك غير مسؤول للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي".

وأكد ظريف، في وقت سابق، أن الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، انضمت إلى الولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية على بلاده.

وشدد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في وقت سابق، على ضرورة احترام إيران لنظام عدم تخصيب اليورانيوم لكي لا تستحوذ هذه الأخيرة على السلاح النووي، ما يؤكد على أهمية الاتفاق النووي.

ويذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران والدول المتعاملة معها اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس من العام نفسه.

وعارض باقي الأعضاء، الوسطاء الدوليون، "الخمسة" هذه الخطوة من الولايات المتحدة. وأعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران.