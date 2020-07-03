أمريكا اللاتينية في انتظار 300 ألف وفاة بكورونا حتى مع تشديد الإغلاق

توفي أكثر من 121 ألف شخص بسبب مرض "كوفيد 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حتى الآن.

وبحسب شبكة "سي إن إن" سيرتفع هذا الرقم بأكثر من 300 ألف حالة وفاة بحلول أكتوبر/ تشرين الأول. كان هذا هو الموضوع الرئيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة للبلدان الأمريكية هذا الأسبوع.

واستشهدت المنظمة بنظام نمذجة لجامعة واشنطن توقع تجاوز عدد الوفيات 438 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء المنطقة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. وهذا يعني أنه في المتوسط، سيموت قرابة 3500 شخص بالمرض يوميًا حتى ذلك الحين.

يقول مطورو نظام النمذجة إنهم افترضوا أن البلدان موضوع الدراسة، ستتبع إرشادات التباعد الاجتماعي. وإذا ضعفت تدابير الوقاية، فقد تكون الوفيات أعلى بكثير.

تشكل البلدان الثماني الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبيرو وفنزويلا وشيلي والإكوادور - أكثر من 82% من سكان المنطقة.

لذا، ليس من المستغرب أن تقود هذه البلدان النمو الأُسي في كل من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات. من إجمالي 33 دولة في المنطقة، تشكل هذه البلدان الثمانية 94% من إجمالي الإصابات و96% من إجمالي الوفيات.