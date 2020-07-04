حالات الإصابة بـ"كورونا" في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليونا

أظهرت إحصائيات جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الجامعة في بيان: "بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 11 مليون و31 ألف و905 في جميع أنحاء العالم، وعدد الوفيات وصل إلى 523777 شخصا، وتم شفاء 5834337 حالة منذ ظهور المرض".

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أنها تبلّغت أواخر ديسمبر بواسطة مكتبها في الصين، وليس بواسطة السلطات الصينية، تسجيل أولى الإصابات في ووهان بالالتهاب الرئوي الذي تحوّل إلى جائحة كوفيد-19.