طائرة "بي-200" الروسية تشارك في إخماد حريق في تركيا.. فيديو

شاركت الطائرة البرمائية الروسية بي-200 في إطفاء حريق كبير في مستودع حيث تم تخزين أكثر من مائة طن من منتجات الألعاب النارية في تركيا.

ونشرت قناة "زفيزدا" فيديو للطائرة وهي تخمد الحريق وتم التقاط الفيديو من قمرة القيادة.

اندلع الحريق في المستودع في اليوم السابق. يتم تخزين أكثر من مائة طن من الألعاب النارية في المستودع. وبحسب شهود العيان، فقد سمع دوي الانفجارات على بعد 50 كيلومترًا من مكان الحادث.

قتل في الحادث أربعة موظفين في المستودع. وأصيب أكثر من مائة.

بمساعدة الطائرة الروسية بي-200، تم إخماد الحريق. الآن هناك طائرتان برمائيتان في البلاد. تدرس تركيا شراءهما.