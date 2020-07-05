بمناسبة عيد الاستقلال… ترامب يتوعد مجددا بمعاقبة الصين بسبب "كورونا"

وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، مرة أخرى بمعاقبة الصين على وباء فيروس كورونا المستجد.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال: إن "خداع الصين وسريتها ومحاولاتها للتستر على المشاكل تحت السجادة سمح للفيروس(كورونا) بالانتشار إلى 189 دولة".

وأضاف "يجب أن تخضع الصين للمساءلة الكاملة".

وفقا لترامب، ليس فيروس كورونا من الصين فقط "بل فيروسات أخرى نشأت في الصين"، دون توضيح ما يقصده.

كما استغل الرئيس الأمريكي خطابه بمناسبة عيد الاستقلال للحديث مرة أخرى عن هزيمة بعض "قوى الظلام"، التي قال إنها متحالفة ضد الولايات المتحدة.

وقال ترامب "نحن الآن بصدد هزيمة اليسار الراديكالي، والماركسي، والفوضوي، والمحرضون، واللصوص، والأشخاص الذين في كثير من الحالات لا يعلمون ماذا يفعلون".

كما تحدث ترامب عن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه الليلة الماضية، وبموجبه سينشئ "حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين"، مُشيرا إلى جميع الآثار التي سيتم بناؤها ووضعها فيها.