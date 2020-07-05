ولاية هندية تحظر بيع لحوم الكلاب وجماعات حقوقية تشيد بالقرار

حظرت ولاية ناغالاند الهندية استيراد وتجارة وبيع لحوم الكلاب، في خطوة احتفى بها نشطاء حقوق الحيوان، في حين اعتبرتها جماعات من المجتمع المدني هجوم على التقاليد الهندية.

وذكرت تقارير إعلامية أن حكومة الولاية أعلنت قرار الحظر عقب حملة طويلة من قبل المنظمات المعنية برعاية الحيوانات.

وأشادت هذه المنظمات بالقرار، ووصفته بأنه "نقطة تحول رئيسية" في مساعي إنهاء الوحشية في التعامل مع الكلاب في الهند.

لكن بعض جماعات المجتمع المدني انتقدت الحظر، ووصفته بأنه هجوم على التقاليد الغذائية في الدولة.

ويعتبر أكل لحوم الكلاب غير قانوني في أجزاء من الهند، ولكن بعض المجتمعات في المناطق الشمالية الشرقية تعتبره من الأطعمة الشهية.

وقال السكرتير العام لنيغالاند، تيمجين توي، "قررت حكومة الولاية حظر الاستيراد التجاري وتجارة الكلاب وأسواق الكلاب وبيع لحوم الكلاب المطبوخة وغير المطبوخة. نقدر القرار الحكيم الذي اتخذته حكومة الولاية".

وقالت وسائل إعلام هندية إنّ الحظر جاء بعد أن تداول صورة لكلاب مقيدة تمهيدا لبيع لحومها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا أثار الغضب.

ورحبت الجمعية الإنسانية الدولية، التي قامت بحملات لسنوات لإنهاء تجارة لحوم الكلاب في الهند، بقرار حكومة ناغالاند.

وقال المدير الإداري للجمعية، ألوكبارنا سينغوبتا: "لطالما ألقت معاناة الكلاب في ناغالاند بظلال قاتمة على الهند وبالتالي فإنّ هذه الأخبار تمثل نقطة تحول رئيسية في إنهاء تجارة لحوم الكلاب المخفية في الهند".