"اتهموه بالكذب"... ظريف يرد على هتافات البرلمانيين بوصف أطلقه عليه مرشد إيران

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني، تهمة اتباع سياسيات خارجية خاطئة بحق وزير الخارجية محمد جواد ظريف، معتبرين أن سياسته أوصلت البلاد لما هي عليه الآن.

في المقابل دافع ظريف، خلال كلمته أمام البرلمان عن نفسه بشدة وقال "أنتم تتهمونني بالكذب لكني أترفع عن إهانتكم، والمرشد الأعلى وصفني بالشجاع"، مضيفا "كل ما قلته سمعه سابقا المرشد الأعلى وإذا كذبت فقد سمع ذلك أيضا، لكنه قال إن ظريف صادق وشجاع وثوري".

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 5, 2020

وكان ظريف أكد، خلال مساءلته أمام البرلمان أنه "جاري العمل على شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية الايرانية، وإحلال آلية مقايضة السلع مع بعض البلدان"، مشيرا إلى أن إيران تمكنّت، عبر آلية المقايضة، من إحباط أهداف أمريكية مناوئة للبلاد. كما أكد أن "أمريكا تريد الإيحاء بأن إيران تشكل تهديدا أمنيا لتعمل من ثم على توجيه الضربة لها في مجلس الأمن وباقي المنظمات الدولية".

في هذه الأثناء، طالب نواب إيرانيون بمساءلة الرئيس الإيراني حسن روحاني حول زيادة أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر العملة المحلية أمام الأجنبية، والتقلبات في سوق الإسكان. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد "عُرضت مسائلة رئيس الجمهورية على رئاسة المجلس، بشأن التقلبات في سوق الإسكان وزيادة أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الشعب، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بسرعة وتتراجع قيمة العملة الوطنية".