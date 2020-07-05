وكالة: إيران تزيح الستار عن تمثال قاسم سليماني... صور

أزاحت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، الستار عن تمثال قائد فيلق القدس الراحل التابع للحرس الثوري الإيراني، الفريق قاسم سليماني.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية: "تم صباح اليوم في القسم الثقافي لوزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي، إزاحة الستار عن تمثال الشهيد الفريق قاسم سليماني بحضور عائلة الشهيد ووزير الثقافة والإرشاد عباس صالحي".

سردیس سپهبد شهید #قاسم_سلیمانی



آیین رونمایی از پوستر جشنواره‌ ذوالفقار و سردیس سپهبد شهید قاسم سلیمانی، صبح امروز در تالار رودکی برگزار شدhttps://t.co/ScuBuOYzTx pic.twitter.com/fbXKfEIZCv — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 5, 2020

​يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.