أردوغان ينتقد المعايير "المزدوجة" للاتحاد الأوروبي حول حظر السفر لتركيا

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار الاتحاد الأوروبي باستمرار وضع بلاده ضمن قائمة الدول التي يحظر السفر إليها، لافتا إلى أن الاتحاد يطبق "معايير مزدوجة".

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، تطرق خلالها إلى قرار الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، "النوايا التي تقف وراء المعايير المزدوجة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي من خلال وضع دول تفتقر للشفافية واضحة".

وأضاف "رأينا من لديه ضعف في الاقتصاد والصحة أثناء أزمتي اللاجئين ووباء (كوفيد – 19)"، مؤكدا "نحن نثق بأنفسنا في جميع المجالات بدءًا من الصحة وصولا للاقتصاد".