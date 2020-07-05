"تيك توك" قد يخسر مليارات الدولارات

يواجه تطبيق "تيك توك" خسائر فادحة بسبب مجموعة قراصنة "أنونيموس" التي دعت المستخدمين إلى حذف التطبيق على الفور.

وذكر تقرير على موقع "تايمز أوف إنديا" أن التطبيق قد يواجه خسائر فادحة تزيد عن 6 مليارات دولار، بعد نشر القراصنة تغريدة وجهت من خلالها تحذيرًا إلى جميع مستخدمي التطبيق الصيني لحذفه من هواتفهم قبل حدوث أي شيء لبياناتهم.

وقالت مجموعة القرصنة: "التطبيق عبارة عن برنامج ضار صيني يجب تحذير الجميع بشأنه، لأنه يجمع بيانات حول نوع وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة ومساحة القرص ومعرِّفات الأجهزة بالنسبة لجميع مستخدميه.

وحازت تغريدة "أنونيموس" على إعجاب نحو 80 ألف شخص، وما يقرب من 45 ألف إعادة تغريد على "تويتر".

وذكرت مجلة "فوربس" أن تغريدة المجموعة، التي تنصح الناس بالتوقف عن استخدام التطبيق، تتضمن رابطًا لمنشور يوضح على نطاق واسع كيفية عمل التطبيق كجهاز قرصنة ضد جميع ضحاياه.