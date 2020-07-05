متظاهرون يواصلون تحطيم تماثيل كريستوفر كولومبوس في أمريكا.. فيديو

أسقط متظاهرون تمثال كريستوفر كولومبوس، السبت، في مدينة بالتيمور الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في أحدث هجوم يستهدف معالم أو تماثيل لشخصيات تاريخية تتعلق بالعبودية أو الاستعمار.

وقام متظاهرون بإسقاط تمثال المستكشف الإيطالي بواسطة حبل بالقرب من منطقة ليتل إيتالي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

#BREAKING: Vandals tear down Christopher Columbus statue in Baltimore and have now thrown it into the city's Inner Harbor



pic.twitter.com/Wpv7hooe05 — Breaking911 (@Breaking911) July 5, 2020

​وأزيلت العديد من تماثيل كريستوفر كولومبوس أو تخريبها، لا سيما في بوسطن وميامي وريتشموند في فرجينيا وكامدن في نيوجيرسي.

وينظر البعض الآن إلى كولومبوس، الذي طالما تم الإحتفاء بأنه "الشخص الذي اكتشف أميركا"، على أنه رمز قدوم الأوروبيين والإستيلاء على أراض لا تعود لهم.

وعقب الاحتجاجات المناهضة لعدم المساواة العرقية التي أثارتها وفاة جورج فلويد، وهو أميركي من أصل إفريقي قتل على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو، تم إسقاط ومهاجمة العديد من التماثيل التي تجسد شخصيات مرتبطة بالتاريخ الاستعماري أو التمييز في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم.