وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم عالمي... الإيطالي إنيو موريكوني يرحل عن عالمنا

توفي الموسيقار الإيطالي، إنيو موريكوني، في إحدى عيادات مدينة روما.

ودخل موريكوني المستشفى بعد أن تعرض لكسر في عظام الفخذ، وتوفي ليلة أمس الأحد، عن عمر يناهز 91 عاما.

ونال موريكوني شهرته لتلحين أشهر الأفلام العالمية، وقد حصل على جائزتي أوسكار واحدة عام 2007، والأخرى عام 2016، ومن أشهر الأفلام التي وضع موسيقاها التصويرية "من أجل حفنة دولارات"، و"الطيب والشرير والقبيح". كتب المؤلف وقائد الأوركسترا، إينو موريكوني الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم طوال مشواره الفني الحافل تضمنت أعماله أفلام "الأب الروحي"، "سينما باراديزو"، "المهمة"، وغيرها.

وبدأ الموسيقار مشواره كعازف لآلة الترومبيت في الأربعينات من القرن الماضي، ثم أصبح موزعا موسيقيا لشركة "RCA Victor"، ثم في عام 1955 بدأ كتابة الموسيقى للمسرح والسينما. كما كتب أغاني لبول آنكا، وأندريا بوتشيلي وغيرهم، بحسب ما نقلته "آر تي".

وعمل مع كبار مخرجي هوليوود أمثال كوينتين تارانتينو، جون كاربنتر، دون سيغل، كذلك كتب الموسيقى الافتتاحية لكأس العالم في كرة القدم عام 1978.

وأعلن صديق ومحامي العائلة، جيورجيو أسّوما، عن إقامة جنازة خاصة "تليق بشعور التواضع، الذي ألهم حياة المؤلف الراحل دائما".