رئيس وزراء إثيوبيا: سنبدأ ملء سد النهضة ولن نحرم مصر من الماء

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمظار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وقال آبي في تصريحات نشرها تلفزيون العربية "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي" مضيفا "لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة".

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، علقت على الأنباء التي تواردت حول بدء إثيوبيا في عملية ملء "سد النهضة"سرا، بالرغم من سير المفاوضات بين الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي، إنه "لا توجد أي معلومات بذلك الأمر"، مضيفا أن "من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية، يُسأل عن ذلك، وعما يُثبت صحة كلامه من عدمه".

وأشار السباعي، إلى أن المفاوضات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن، معربا عن أمله في أن "تخرج اجتماعات اليوم بشيء".

وكان القيادي في قوى "الحرية والتغيير" بالسودان محمد وداعة، صرح أن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان، مشيرا أن "جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد إليه في يوليو/ تموز الحالي"، مؤكدا أن "هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء"، حسب صحيفة "الراكوبة".

فيما استند أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، اليوم الاثنين، إلى "صورة بالأقمار الصناعية، تكشف حقيقة عملية ملء سد النهضة الإثيوبي".

وأصدرت وزارة الري المصرية بيانا قبل يومين حول خلافات محادثات سد النهضة، مشيرة إلى أنها ما زالت جوهرية في المسار الفني والقانوني.

وقال البيان: "تواصلت لليوم الرابع على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف البيان: "استهل الوزراء الاجتماع اليوم بالإشارة إلى المناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين، التى قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها فى كل من الشقين الفنى والقانونى".

وتابع: "تلا ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها"، مضيفا: "إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية فى كلا المسارين".