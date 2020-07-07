إجلاء سجناء من مركز احتجاز في القدس بسبب إصابة حراس بفيروس "كورونا"

أعلن المكتب الصحفي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية "شباس"، عن إجلاء عشرات السجناء من الحي الروسي في القدس، بعد إصابة ستة حراس بفيروس "كورونا" المستجد.

تل أبيب - سبوتنيك. وجاء في بيان لمصلحة السجون الإسرائيلية :"جرى الكشف يوم السبت الماضي عن إصابة حارسين بفيروس "كورونا" المستجد في مركز احتجاز في القدس، ومساء أمس الاثنين، جرى الكشف عن أربعة مشرفين آخرين مصابين بفيروس "كورنا" المستجد".

وفي هذا الصدد، ومن أجل تطهير الزنزانات والأماكن العامة، تم نقل 60 سجيناً مؤقتاً إلى مكان احتجاز آخر.

في آذار/مارس، جرى بالفعل عزل مركز الاحتجاز في الحي الروسي في القدس، بعد اتصال إحدى الموظفات بمصاب بفيروس "كورونا" المستجد، حينها كان في المركز 119 محتجزاً و25 حارساً.