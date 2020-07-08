"أصفاد معلقة بالسقف والأرضية"... الكشف عن موقع تعذيب سري في بلد أوروبي

عثرت السلطات الهولندية على موقع للتعذيب تم تجهيزه ضمن حاويات شحن مبطنة بمواد عازلة للصوت ومملوءة بأجهزة تعذيب مفترضة.

قامت السلطات الهولندية بمداهمة موقع بمنطقة "Wouwse Plantage"، على الحدود مع بلجيكا في 22 يونيو/حزيران الماضي، لتلقي القبض على 6 أشخاص يشتبه بقيامهم بعمليات خطف واحتجاز للرهائن.

وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام، فإن 6 حاويات شحن تم تحويلها إلى مواقع تعذيب واحتجاز.

وجاء في البيان"في كل زنزانة كانت أصفاد معلقة بالسقف والأرضية حتى تربط شخص يقف مع رفع ذراعيه، تم الانتهاء من الغرف بألواح عازلة للضوضاء ورقائق عازلة للحرارة، كما احتوت إحدى الحاويات على كرسي أسنان، مع أربطة للقدمين والذراعين".

وبحسب تصريحات للسلطات، بدأ التحقيق في أبريل/ نيسان الماضي، حيث تمكن الضباط من الوصول إلى شبكة دردشة مشفرة، لتتبع تحركات وخطط المجموعة، بحسب ما نقل موقع "عكاظ".

أما الاشخاص الستة المقبوض عليهم فقد أمرت محكمة أمستردام باحتجازهم لمدة 90 يوما.