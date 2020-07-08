ترامب يؤكد إمكانية حظر "تيك توك" في أمريكا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد تصريحات وزير خارجيته، مايك بومبيو، حول أن بلاده تدرس إمكانية حظر تطبيق "تيك توك" الصيني في البلاد.

تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت في مقابلة تلفزيونية، طلب منه التعليق على تصريح بومبيو بهذا الشأن ليجيب قائلا "نعم نفكر بأمر حظر التطبيق".

مضيفا "هذا عمل تجاري كبير، اسمعوا، ما حدث للصين وهذا الفيروس وما فعلوه بهذا البلد والعالم كله أمر مشين".

وأشار ترامب بأن حظر هذا التطبيق هو من أحد الإجراءات العديدة التي يمكن اتباعها ضد الصين، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

هذا وكانت الصين قد نفت أكثر من مرة الاتهامات الامريكية حول تسببها بتفشي الفيروس وإخفاء الحقائق حوله.

وكان وزير الخارجية الأمريكية قد صرح في وقت سابق إن بلاده تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق "تيك توك".

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه".