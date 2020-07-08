الصين تفرض قيودا على تأشيرات دخول بعض الأمريكيين

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض قيودا على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين تورطوا فيما تصفه بأنه سلوك شائن فيما يتعلق بالتبت، في رد انتقامي على ما يبدو على قيود فرضتها الولايات المتحدة على بعض المسؤولين الصينيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، قوله للصحفيين إن بكين لن تسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون التبت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على تأشيرات دخول بعض المسؤولين الصينيين لأن بكين تعوق سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسياح الأمريكيين إلى إقليم التبت.

وأشار إلى ما وصفه بأنه انتهاك لحقوق الإنسان تمارسه الحكومة الصينية في الإقليم.