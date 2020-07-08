"ريهانا نائب للرئيس"... باريس هيلتون تعلن ترشحها للرئاسة الأمريكية... فيديو وصور

أعلنت الممثلة والمغنية الأمريكية، باريس هيلتون، ترشحها لخوض منافسات سباق الرئاسة الأمريكية المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

الممثلة الأمريكية أعلنت ترشحها من خلال نشرها عددا من التغريدات على صفحتها الخاصة بمنصة "تويتر"، داعية فيها لترشحها لمنصب الرئاسة.

وقالت بتغريدة، إن البيت الأبيض يحتاج لبعض التجديد ولمسة امرأة، "بعد الكثير من التفكير والاعتبار. لقد قررت أن المكتب البيضاوي يحتاج إلى بعض التجديد ولمسة امرأة."

After a lot of thought and consideration. I’ve decided the Oval Office needs some redecorating and a woman’s touch. ✨👸🏼💅🏻✨ #ParisForPresident ⚡️ pic.twitter.com/JxtPTSQ8C2 — Paris Hilton (@ParisHilton) July 7, 2020

وفي تغريدة أخرى كتبت "هل أقوم بإعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟".

Should I make the Oval Office into a Heart Shape Office? 💁🏼‍♀️💗 #ParisForPresident ⚡️👸🏼⚡️ pic.twitter.com/UnzHmSBCZP — Paris Hilton (@ParisHilton) July 7, 2020

ونشرت مقطعا مصورا في تغريدة أخرى أجابت فيه عن بعض الأسئلة حول من سيشغل منصب نائب الرئيس، قائلة "ستكون ريهانا فهي جميلة وموهوبة وأعتقد أنها ستكون نائبة رئيس رائعة".