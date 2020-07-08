مقدونيا... العثور على 211 مهاجرا في شاحنة بالقرب من الحدود مع اليونان

أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء، العثور على 211 مهاجرا، بينهم 63 قاصرا، مكدسين في شاحنة تم توقيفها قرب الحدود الجنوبية للبلاد مع اليونان خلال عملية تفتيش دورية للشرطة على الطريق الإقليمي.

وأوضحت الشرطة المقدونية أن دورية حدودية أوقفت الشاحنة منتصف ليل أمس تقريبا بالقرب من بلدة "جيفجليا" وتم العثور على المهاجرين بداخلها وهم 144 مهاجرا من بنغلاديش و67 من باكستان، بحسب ما ذكرت شبكة "يورو نيوز".

I bet they phoned UK border Force to see if they would take them of their hands.

Via @euronews: Police in North Macedonia find 211 migrants crammed into truck at Greek borderhttps://t.co/DHS2aYiFfB — ADAM /// BMW E60 FREAK (@TheCumbrian1) July 7, 2020

​وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة البالغ من العمر 27 عاما ويحمل الجنسية المقدونية، وتم احتجاز المهاجرين ونقلهم إلى مركز عبور لإيواء اللاجئين في انتظار أن يتم ترحيلهم مجددا إلى اليونان.

يشار إلى أنه تم إغلاق الحدود اليونانية مع مقدونيا الشمالية في وقت سابق من العام الجاري بسبب وباء كورونا المستجد إلا أن شبكات التهريب لا تزال نشطة في المنطقة وتقوم بنقل المهاجرين الذين يسافرون من تركيا إلى اليونان ثم يتجهون شمالا نحو مقدونيا الشمالية لينطلقوا منها إلى دول أكثر رخاء في وسط وشمال الاتحاد الأوروبي.