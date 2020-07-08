بوتين والرئيس الصيني يؤكدان رغبة بلديهما في تنمية التعاون الاقتصادي والذرة

أفاد الكرملين في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، شددا على الرغبة في مواصلة البناء الفعال للتعاون الاقتصادي بالاعتماد على مشروعات واسعة النطاق في مجالات إمدادات الهيدروكربونات والذرة.

يشار إلى أن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الصيني.

وقال البيان "إن مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين يحظى بتقدير كبير، ووفقا للرأي المتبادل".

وأضاف "تم التعبير عن دعم متبادل قوي في حماية السيادة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية من الخارج وضمان سيادة القانون في القانون الدولي".

وأكد البيان أن الطرفين شددا "على الرغبة في مواصلة البناء الفعال للتعاون الاقتصادي بالاعتماد على مشروعات واسعة النطاق في مجالات إمدادات الهيدروكربونات والذرة السلمية والطائرات المدنية والتعاون العلمي والتقني والابتكاري".

بالإضافة إلى ذلك، أكد الزعيمان اهتمامهما بمواصلة تنسيق الجهود بشكل وثيق في الساحة الدولية، في المقام الأول في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك من خلال منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس".

وختم البيان "اتفق بوتين وشي جين بينغ على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".