3 ملايين منهم  في أمريكا…. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ12 مليونا

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم تجاوزت 12 مليونا يوم الأربعاء فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس، الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر، ينتشر في الجو.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويا.

من جانبها، ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و982 ألفا و900 حالة، مشيرة إلى أن هذا العدد يأتي بزيادة 50304 حالات عن الإحصاء السابق.

وكشفت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع 932 إلى 131065 حالة.

وبحسب وكالة رويترز، قالت المراكز الأمريكية إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من يوليو تموز مقارنة بالإحصاء السابق قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.