خطوة من مجموعة اليورو رغم أكبر ركود اقتصادي في تاريخ أوروبا

يبدأ وزراء المالية في الدول الـ 19 الأعضاء في مجموعة اليورو، اليوم الخميس، انتخاب رئيس جديد للمجموعة.

ذكرت شبكة "يورو نيوز"، أن نتائج التصويت تبدو غير محسومة لمنصب أساسي، بينما تشهد القارة الأوروبية أكبر ركود في تاريخها.

من المقرر أن يجري الاقتراع بالتصويت السري عبر استمارة على الانترنت بواسطة الفيديو كونفرانس، ولن يطلع على النتائج أولا سوى اثنين من الموظفين الأوروبيين.

تم ترشيح ثلاثة من وزراء المال للمنصب، وهم: الإسبانية ناديا كالفينو، 51 عاما، وتنتمي إلى الحكومة اليسارية وبدت لفترة طويلة الأوفر حظا؛ والإيرلندي باسكال دونوهي، 45 عاما، اليميني المعتدل؛ والليبرالي بيار غرامينيا، وزير المال في لوكسمبورغ.

وتكون مدة ولاية رئيس مجموعة اليورو الذي ينتخب سنتين ونصف السنة، ويكون لها وزن في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى جانب رؤساء المؤسسات الثلاث الكبرى للتكتل، أورسولا فان دير لاين (المفوضية الأوروبية) وشارل ميشال (المجلس الأوروبي) وديفيد ساسولي (البرلمان) ووزير الخارجية جوزب بوريل.

ودور رئيس المجموعة هو ترؤس الاجتماعات الشهرية للوزراء التي تهدف إلى ضمان تنسيق السياسات الاقتصادية الوطنية، وكانت هذه المهمة بالغة الأهمية خلال الأزمة اليونانية.