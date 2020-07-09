مندوب إيران لدى مكتب الأمم المتحدة: اغتيال سليماني جريمة تهدد الأمن الدولي

أكد مندوب إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، أن اغتيال الفريق في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني "جريمة فظيعة" تهدد السلام والأمن الدوليين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن إسماعيل بقائي هامانه، قوله في اجتماع لمجلس حقوق الانسان:"إن اغتيال الفريق سليماني ورفاقه بأنه ليس فقط يشكل انتهاكا سافرا للمبادئ الأساسية للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بل إنه اعتداء سافر على مبادئ حقوق الإنسان وأسس المدنية".

وأضاف قائلا:"ثبتت مسؤولية أمريكا دوليا تماما في هذه الجريمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقررة الخاصة المستقلة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بقضية الإعدامات خارج إطار القضاء، أغنيس كالامار ، أن الولايات المتحدة استخدمت الدفاع عن النفس ذريعة للقضاء على قاسم سليماني، مشيرة إلى خطر تبني الدول الأخرى هذا التكتيك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مطلع العام الجاري، عن تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين، بينما ردت الجمهورية الإسلامية بقصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بصواريخ باليستية.