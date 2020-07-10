رئيس بلدية نيويورك يشارك في كتابة عبارة "حياة السود مهمة" أمام برج ترامب

انضم رئيس بلدية نيويورك، أمس الخميس، إلى ناشطين في كتابة عبارة "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة في طريق فيفث أفينيو بالمدينة أمام برج ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أن رئيس البلدية بيل دي بلاسيو وزوجته انضما، إلى جانب القس آل شاربتون، الذي نعى جورج فلويد في منيابوليس في أوائل يونيو/ حزيران، إلى عشرات الأشخاص الذين يضعون كمامات على وجوههم ويرسمون بكرات الطلاء العبارة على الأرضية أمام برج ترامب.

A "Black Lives Matter" mural was painted in front of Trump Tower in New York City on Thursday. Mayor Bill de Blasio and Rev. Al Sharpton helped paint the bold, yellow letters across 5th Ave. https://t.co/PSdS0CPK6V pic.twitter.com/ZkILZbXATI — CBS News (@CBSNews) July 9, 2020

​وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ليل الخميس، قال ترامب إن أصحاب المتاجر في فيفث أفينيو "غاضبون" من رسم العبارة على أرضية الطريق.

وقال ترامب إن الناس يغادرون المدينة بسبب الطريقة التي تدار بها. وقال "إنه أمر محزن للغاية أن نرى ما حدث".

وتم التخطيط لرسم عبارة "حياة السود مهمة"، في كل من الأحياء الخمسة بمدينة نيويورك وظهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.