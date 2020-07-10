الأمم المتحدة تعقد اليوم جلسة خاصة بشأن مكافحة كورونا

أعلنت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم الجمعة، أن جمعية الأمم المتحدة تعقد في 10 يوليو/تموز جلسة خاصة حول موضوع مكافحة فيروس كورونا.

ودعا رئيس أذربيجان لعقد الجلسة خلال قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو في 4 مايو/أيار.

وجاء في بيان الوزارة، "أرسل الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة إلى جميع الدول الأعضاء في 30 يونيو/ حزيران 2020، أشار فيها إلى أن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت هذه المبادرة... وستعقد الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثون للجمعية العامة في 10 يوليو/تموز".

في وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، إن تهافت الدول على شراء أدوات الوقاية الشخصية أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وفر فرصة للجماعات الإجرامية التي تبيع أدوات مخالفة للمواصفات.