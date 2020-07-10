موسكو تعلق على قرار هولندي ضد روسيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن قرار هولندا حول رفع دعوى ضد روسيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيشكل ضربة جديدة للعلاقات الروسية – الهولندية، وكذلك سيؤدي إلى زيادة تسييس عملية التحقيق وعرقلة البحث عن الحقيقة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "نرى أن قرار لاهاي بالتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول كارثة طائرة "بوينغ" الماليزية يشكل ضربة أخرى للعلاقات الروسية – الهولندية".

وتابعت: "لاهاي منذ الداية كانت تمضي في درب تحميل روسيا مسؤولية هذه الكارثة، وكما أشارت أحداث السنوات الست الأخيرة عقب هذا الحادث، فإن الهولنديين لم يتصرفوا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2166، وإنما انطلقوا بناء على المنطق المعادي لروسيا فحسب".

وأضافت: "نرى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التسييس وعرقلة البحث عن الحقيقة".

يذكر أن حكومة هولندا أعلنت، اليوم الجمعة، عن قرارها حول رفع دعوى ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تحطم طائرة البوينغ الماليزية فوق أوكرانيا، وأكدت وزارة العدل الروسية أن المحكمة الأوروبية لم تخطر الجانب الروسي حول قبول هذه الدعوى.