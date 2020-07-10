محتجون يقتحمون مبنى التلفزيون في مالي ويقطعون البث

انقطع البث التلفزيوني لقناة (أو.آر.تي.إم) في مالي، اليوم الجمعة، بعد أن اقتحم مئات المحتجين المبنى، مطالبين باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

ويشار إلى أن المظاهرات في بامكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة محتجين السيطرة على مبان رئيسية وبينها مبنى البرلمان وهيئة البث الرسمية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن قادة الاحتجاجات دعوا أنصارهم إلى اقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها، بما يشمل مكتب رئيس الوزراء ومقرات حيوية أخرى، في بداية حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية.