"بعد الحكم التاريخي".. واشنطن تعلق مجددا على تفجيرات قتلت 19 أمريكيا في السعودية

استذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان اورتاغوس، عملية تفجيرات أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، ومقتل 19 أمريكا في تلك العملية.

وقالت أورتاغوس، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": " قبل 24 عاما، قتل إرهابيون تدعمهم إيران، 19 أمريكيا في أبراج الخبر وجرحوا مئات آخرين، ووجدت محكمة أمريكية مرة أخرى أن إيران مسؤولة عن دفع تعويضات للضحايا وأسرهم. لقد حان وقت العدالة للعديد من ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران".

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) July 9, 2020

وأصدرت محكمة أمريكية، أمس الجمعة، قرارا يلزم إيران بدفع تعويضات 879 مليون دولار للضحايا الذين سقطوا في تفجير استهدف القوات الأمريكية عام 1996 بمدينة الخبر السعودية، وحمل القرار طهران مسؤولية التفجير الذي أدّى إلى مقتل 19 من أفراد القوات الجوية الأميركية، بحسب وكالة فرانس برس.

يذكر أن عملية "أبراج الخبر" عام 1996 استهدفت مجمعا سكنيا لعسكريين أمريكيين من سلاح الجو، أدت إلى مقتل 19 أمريكيا، وجرح أكثر من 300.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في عام 2015 القبض على أحمد المغسل المسجل ضمن قائمة الإرهاب الدولية، بعد ملاحقة استمرت 19 عاما، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ الانفجار بصهريج مفخخ في يونيو/ حزيران 1996.