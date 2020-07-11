تسجيل
20:11 GMT11 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس إريتريا أسياس أفورقي ورئيس إثيوبيا أبي أحمد

    بعد عامين من توقيعه… إريتريا: اتفاق السلام مع إثيوبيا لم يرق إلى توقعاتنا

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103378/06/1033780697_0:162:3500:2130_1200x675_80_0_0_fcd37a4edcd17ace474a7c046dd40821.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202007111045977465-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/

    علقت إريتريا على اتفاق السلام الذي وقعته قبل عامين مع جارتها الإثيوبية لإنهاء حالة الجمود التي كانت سائدة بين البلدين الجارين، مشيرة إلى أنه لم يحقق ما كانت تتوقعه.

    قالت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية إن اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، الذي كان سببا في حصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام عام 2019، لم يرق إلى توقعات جارتها إريتريا.

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    الرئاسة الإثيوبية تحتفي بفوز أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام
    ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الإعلام الإريترية أصدرت بيانا، يوم السبت، قالت فيه: "الاتفاق لم يحقق توقعات إريتريا"، مضيفة: "بعد عامين من التوقيع على اتفاق السلام، ما زالت القوات الإثيوبية موجودة في أراضينا ذات السيادة".

    ولفتت إلى أنه "لم يتم استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المدى أو النطاق المطلوب"، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن بعثت رسالة لطلب التعليق من متحدثة باسم آبي أحمد، لكنها لم تتلق أي رد.

    وفي يوليو/ تموز 2018، أعلنت الدولتان توقيع اتفاق سلام، ينهي حالة الجمود التي كانت قائمة بينهما منذ الحرب التي استمرت بين عامي 1998 حتى عام 2000.

    وأعلن البلدان في بيان مشترك بين رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري إيسايس أفورقي، في أسمرة، وقال آبي أحمد إن إثيوبيا ستنفذ القرار الخاص بترسيم الحدود بين البلدين الصادر عام 2002.

    واستمر النزاع بين البلدين من 1998  حتى عام 200 وأسفر عن سقوط نحو 80  ألف قتيل، وفي عام 2002 أصدرت لجنة تدعمها الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود بين البلدين قرارا يقضي بانسحاب إثيوبيا من المناطق الحدودية، إلا أن عدم تنفيذ القرار في ذلك الحين تسبب في استمرار الجمود بين البلدين، حتى تم توقيع اتفاق السلاح عام 2018.

    يذكر أن إريتريا التي كانت منفذا إثيوبيا على البحر بمرفأيها عصب ومصوع، أعلنت استقلالها عام 1993 بعدما طردت القوات الإثيوبية من أراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. 

    وأصبحت إثيوبيا البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة بلدا من دون منفذ بحري، ما دفعها إلى اعتماد جيبوتي منفذا بحريا لصادراتها، بحسب ما ذكره موقع "فرانس برس".

     

    انظر أيضا:

    وصول 38 صيادا يمنيا إلى الحديدة بعد احتجازهم في إريتريا
    إريتريا تستضيف قمة ثلاثية بين رئيس البلاد ونظيريه الإثيوبي والصومالي
    إريتريا تحسم الجدل حول انتقال المتهم الأول بتنفيذ تمرد المخابرات السودانية إليها
    رئيس إريتريا: قوى الظلام ورعاتها على استعداد لإسقاط التغييرات الإيجابية في السودان
    إريتريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
    4 ملفات تصدرت لقاء الملك سلمان ورئيس إريتريا
    الكلمات الدلالية:
    آبي أحمد, إثيوبيا, إريتريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جلسة تصوير على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو، كاليفورنيا 4 يوليو 2020 ، وسط جائحة فيروس كورونا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
    كيف بدا العالم من دون قيود كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمركيا قد تمنع TikTok الصينية
    أمريكا قد تمنع "تيك توك" الصينية
    أسوأ 5 هزائم عسكرية لأمريكا
    أسوأ 5 هزائم في تاريخ الجيش الأمريكي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك