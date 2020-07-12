بعد المطالبة برحيله… رئيس مالي يعلن حل المحكمة الدستورية 

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، حل المحكمة الدستورية وإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية في الدوائر التي عليها خلاف بين الموالاة والمعارضة.

نواكشوط - سبوتنيك. وقال كيتا في خطاب اليوم الأحد، إنه يأسف لأعمال العنف التي عرفتها مالي اليومين الماضيين، وأنه أمر بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن إشاعة الفوضى في البلاد.

هذا وكان محتجون قد نظموا تظاهرة ضخمة في العاصمة باماكو، تحولت إلى حالة من الفوضى إثر محاولة المحتجين السيطرة على مبان رئيسية من بينها البرلمان ومبنى الإذاعة والتلفزيون.

ونظمت مظاهرة للمطالبة برحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي يحكم البلاد منذ 2013، بعد أن رفض ائتلاف معارض تنازلات قدمها الرئيس كيتا على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.

وأسفرت أعمال العنف التي تخللت المظاهرة عن مقتل 4 متظاهرين وجرح 20 آخرين في حصيلة جديدة أعلنت السلطات أمس السبت.