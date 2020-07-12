البرلمان الإيراني يقدم مقترحا بشأن "قتلة قاسم سليماني"

قدم البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، اقتراحا إلى وزارة الخارجية بشأن ملف قتلة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "اقترح النائب عن أهالي أرومية في البرلمان الإيراني سلمان ذاكر، تأسيس وزارة الخارجية لجنة متابعة تضطلع بمهمة تشكيل ملف ومقاضاة قتلة الشهيد قاسم سليماني".

وأشار ذاكر، إلى "تقرير مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي قال إن أمريكا لم تستطع تقديم أدلة موثقة حول ضرورة استهداف قافلة سليماني"، موضحاً: أنه "بالنظر إلى إقرار الأمم المتحدة بانتهاك القانون في عملية اغتيال الشهيد سليماني لذلك ينبغي متابعة هذا الموضوع بصورة جادة".

وحث النائب البرلماني، "وزارة الخارجية على متابعة هذا الموضوع بالنظر لمطالبة الشعب بالأخذ بثأر دم الشهيد سليماني"، منوها إلى رسالة إيران إلى الشرطة الدولية المطالبة باعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وشدد ذاكر، على ضرورة متابعة جهاز القضاء لهذا الموضوع بحزم، لافتا إلى أن "عملية اغتيال القائد سليماني شكلت انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وفق تقريرها الصادر بهذا الصدد وينبغي لوزارة الخارجية توظيف هذا الموقف وتأسيس لجنة لمتابعة مطالب الشعب بهذا الموضوع".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.